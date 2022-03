IND vs PAK Women World Cup: मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान की बेटी के साथ इंडियन प्लेयर्स की मस्ती, वीडियो वायरल

IND vs PAK Women World Cup: महिलाओं के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की धमाकेदार शुरुआत हुई. टीम का पहला मैच अपनी कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान टीम से था. हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को शिकस्त दी. भारत 107 रन से जीत गया. वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान से अब तक नहीं हारी है. यह चौथी जीत है.

मैच के बाद एक ऐसा वाकया देखने को मिला, जिसने फैन्स को पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और पाक विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की याद दिला दी. न्यूजीलैंड के माउंट माउनगुई में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 244 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 137 रन पर सिमट गई.

एकता बिष्ट का वीडियो वायरल

दरअसल, पाकिस्तान के हराने के बाद भारतीय टीम की प्लेयर एकता बिष्ट ड्रेसिंग रूम में पहुंची और पाक टीम की कप्तान बिस्माह मारूफ बेटी को खिलाने लगीं. उस वक्त बिस्माह मैदान पर थीं और बेटी केयरटेकर की गोद में थी. बिस्माह की बेटी सिर्फ 7 महीने की है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एकता बिष्ट को प्लेइंग-11 में नहीं चुना गया था. उन्होंने पूरा मैच डगआउट से ही देखा.

इसके बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी बिस्माह मारूफ की बेटी के साथ खेलने के लिए पहुंचे. सभी ने उसे खिलाया और बाद में साथ में सेल्फी भी ली. आईसीसी ने भी इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

टी20 वर्ल्ड कप में मिले थे कोहली, बाबर और रिजवान

पिछले साल ही UAE में भारत की मेजबानी में पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था. तब पाकिस्तान टीम ने पहली बार किसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को हराया था. वह मैच पाक टीम ने 10 विकेट से जीता था. मैच के बाद मैदान पर ही कोहली, बाबर और रिजवान तीनों मिलते हुए कैमरे में कैद हुए थे.

पिछले साल 30 अगस्त को बिस्माह ने बेटी को जन्म दिया था

महिलाओं के इस बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम की कप्तान बिस्माह मारूफ की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. मैच खेलने के लिए बिस्माह अपनी 7 महीने की बेटी को गोद में लेकर स्टेडियम पहुंची थीं. बेटी लाल रंग के कपड़ों में बेहद क्यूट लग रही है. 30 साल की बिस्माह मारूफ स्पिन ऑलराउंडर हैं. उन्होंने पिछले साल ही 30 अगस्त को बेटी को जन्म दिया था. इसके बाद वह कुछ महीने क्रिकेट से भी दूर रही थीं. अब वह अपनी बेटी के साथ नजर आईं हैं.