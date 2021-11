IND vs NZ T20: अगर कोलकाता में भी जीत गई टीम इंडिया, तो बना लेगी ये स्पेशल रिकॉर्ड...

IND vs NZ T20: टीम इंडिया अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी-20 की सीरीज खेल रही है. इसमें भारतीय टीम ने शुरुआती दो मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. तीसरा और आखिरी मैच रविवार (21 नवंबर) को कोलकाता में खेला जाएगा. यदि इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत दर्ज करती है, तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगी.

दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता मैच जीतते ही टीम इंडिया कीवी टीम को सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर देगी. ऐसे में यह लगातार दूसरी टी-20 सीरीज होगी, जिसमें टीम इंडिया इस न्यूजीलैंड टीम को क्लीन स्वीप करेगी. इससे ठीक पहले वाली द्विपक्षीय सीरीज में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को उसी के घर में 5-0 से हराया था.

पिछली सीरीज के आखिरी मैच में रोहित ने कप्तानी की थी

पिछली सीरीज जनवरी 2020 में खेली गई थी. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड दौरे पर 5 टी-20 की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था. तब शुरुआती 4 मैचों में भारतीय कप्तान विराट कोहली थे. जबकि आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा ने कमान संभाली थी.

WHAT. A. WIN! 👏 👏#TeamIndia secure a 7⃣-wicket victory in the 2nd T20I against New Zealand & take an unassailable lead in the series. 👍 👍 #INDvNZ



