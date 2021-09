Ind vs Eng: अंग्रेजों को केविन पीटरसन का जवाब- टीम इंडिया पर उंगली नहीं उठानी चाहिए

भारतीय टीम में कोविड-19 संक्रमण के मामले के कारण इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जाने वाले सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के शुक्रवार को रद्द होने को पूर्व क्रिकेटरों ने निराशाजनक करार दिया.

इसमें से कई खिलाड़ियों ने हालांकि भारत पर उंगली उठाने से इनकार कर दिया, जो सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है. उन खिलाड़ियों ने याद दिलाया कि इंग्लैंड ने भी दक्षिण अफ्रीका में ऐसा ही किया था.

भारत के सहायक फिजियो योगेश परमार के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद खिलाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा था. इससे मैच के दौरान संक्रमण फैलने का डर भी था जिसके कारण टॉस से दो घंटे पहले इसे रद्द कर दिया गया.

'भारतीय टीम पर उंगली नहीं उठानी चाहिए'

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ‘यह बहुत बड़ी निराशा है, यह शानदार सीरीज रही.' इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कहा कि टेस्ट नहीं खेलने का फैसला करने के लिए भारतीय टीम पर उंगली नहीं उठानी चाहिए.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘इंग्लैंड ने कोविड-19 के डर के कारण दक्षिण अफ्रीका का दौरा छोड़ दिया था जिससे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई थी. ऐसे में भारत की आलोचना नहीं होनी चाहिए.'

England left the tour of SA for Covid scares & cost CSA plenty, so don’t go pointing fingers! 👀