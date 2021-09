टीम इंडिया का अंग्रेजों से सामना, IPL का रोमांच, लॉक कर लीजिए सितंबर की ये तारीखें

भारतीय क्रिकेट और उसके फैन्स के लिए सितंबर का महीना व्यस्त रहने वाला है. इस महीने टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज के आखिरी दो मैच खेलेगी. इंग्लैंड के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज खत्म होने के 5 दिन बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-2021 के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी. यानी कि 30 दिनों के इस महीने में टीम इंडिया के खिलाड़ी 22 दिन क्रिकेट के मैदान पर गुजारेंगे.

भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर है. वह यहां पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. सीरीज के तीन मुकाबले हो चुके हैं और दो बाकी हैं. अगले दो मुकाबले 2 सितंबर से 14 सितंबर के बीच खेले जाएंगे. सीरीज का चौथा मैच 2 से 6 सितंबर तक खेला जाएगा. जबकि पांचवां मैच 10-14 सितंबर तक होगा.

टीम इंडिया का ये दौरा 14 सितंबर को समाप्त होगा और उसके बाद वह UAE के लिए रवाना हो जाएगी. भारतीय खिलाड़ी 19 सितंबर से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -2021 के दूसरे चरण में हिस्सा लेने के लिए UAE में होंगे. वे अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे.

