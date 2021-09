Ind vs Eng: 'होटल रूम से बाहर नहीं निकल रहे भारतीय खिलाड़ी, रात 2.30 बजे तक जगे रहे'

टीम इंडिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में होने वाले पांचवें टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे. उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पांचवें टेस्ट मैच पर सस्पेंस पैदा हो गया था.

सीरीज का 5वां मुकाबला शुक्रवार से शुरू होना था, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने को तैयार नहीं है, जिसके बाद ये साफ हो गया कि टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है. योगेश परमार के संक्रमित होने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने गुरुवार से ट्रेनिंग भी नहीं की. वे होटल के कमरे में रह रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर रह चुके और टेस्ट सीरीज में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे दिनेश कार्तिक ने 'स्काई स्पोर्ट्स' से कहा, 'मैंने टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों से बात की. चौथे टेस्ट के बाद ज्यादातर खिलाड़ी थके हुए हैं. सीरीज के चारों मैच रोमांचक रहे हैं. और टीम इंडिया के पास सिर्फ एक फिजियो ही रह गया था. उस फिजियो ने सभी खिलाड़ियों के साथ बहुत काम किया. और अब वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. यही सबसे बड़ी दिक्कत है.'

💬How many bubbles can they do?💬@DineshKarthik says the latest positive Covid test in the India backroom staff has given the squad a few 'jitters' at the end of a long tour. #ENGvIND



