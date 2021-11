ICC Women's CWC Qualifier, Omicron Variant: कोरोना के नए वैरिएंट का खौफ, जिम्बाब्वे में जारी महिला WC के क्वालिफायर रद्द

ICC Women's CWC Qualifier, Omicron Variant: दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन से भूचाल मच गया है. कई देशों ने साउथ अफ्रीका से जुड़ी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, जिसके बाद अब आईसीसी ने बड़ा कदम उठाया है. महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2021 के क्वालिफायर्स को रद्द कर दिया गया है, कोरोना के बढ़ती टेंशन और ट्रैवल नियमों में सख्ती के बाद ये फैसला लिया गया है.



महिला वर्ल्डकप क्वालिफायर जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे थे. इस टूर्नामेंट में कुल नौ टीमों को हिस्सा लेना था, जिनमें से तीन टीमें सीधा महिला वर्ल्डकप 2022 के लिए क्वालिफाई करतीं. 2022 का महिला वर्ल्डकप न्यूजीलैंड में होना है.



JUST IN: The ICC Women’s Cricket World Cup Qualifier in Zimbabwe has been called off due to Covid risk.



