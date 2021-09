रोहित शर्मा ने कोहली को पछाड़ा, फ्लॉप बैटिंग से जूझ रहे विराट टॉप-5 से हुए बाहर

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को खराब फॉर्म का खामियाजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की रैंकिंग में भुगतना पड़ रहा है. कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं. वह टॉप-5 से बाहर हो गए हैं.

हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात ये है कि ओपनर रोहित शर्म टेस्ट क्रिकेट के टॉप पांच बल्लेबाजों में शुमार होने में सफल रहे हैं. रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कोहली एक स्थान नीचे खिसकर छठे नंबर पर आ गए हैं.

पांच साल में यह पहली बार हुआ है जब विराट कोहली को टॉप पांच से बाहर होना पड़ा है. कोहली इंग्लैंड दौरे पर खेली गई पांच पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए हैं. कोहली को 9 प्वाइंट्स का नुकसान हुआ है. वह अब 766 प्वाइंट्स के साथ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं.

शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा 773 प्वाइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर हैं. दो साल पहले जब रोहित शर्मा को टेस्ट में ओपनिंग का मौका दिया गया था उस वक्त उनकी टेस्ट रैंकिंग 53वीं थी. लेकिन दो साल में वह दुनिया के टॉप पांच बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं. वहीं, इंग्लैंड में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत आठवें स्थान से खिसकर 12वें स्थान पर आ गए हैं

रूट पहले स्थान पर

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. वह 6 साल बाद रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं. इस साल की शुरुआत में जो रूट बल्लेबाजों की रैंकिंग में नौवें स्थान पर थे. लेकिन अब उन्होंने केन विलियमसन को पछाड़ दिया है. रूट 916 प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं. विलियमसन 901 प्वाइंट्स के साथ दूसरे और स्मिथ 891 प्वाइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

