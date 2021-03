तेंदुलकर को कोरोना होने पर पीटरसन का ट्वीट, युवराज बोले- आपने आज ही ऐसा कैसे सोचा

कोरोना महामारी की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है. भारत और इंग्लैंड उन देशों में हैं जहां इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है. भारत में बीते कुछ दिनों से हर रोज 45 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. फिल्म और क्रिकेट जगत से जुड़े स्टार्स भी इस महामारी से अछूते नहीं हैं. कोरोना संक्रमित होने के बाद सेलेब्रिटीज सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स को इसकी सूचना देते हैं.

सेलेब्रिटीज ये भी बताते हैं कि उनके संपर्क में जो भी आया है वो कोविड-19 का टेस्ट करा ले. हालांकि इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने शनिवार को ट्वीट कर इसपर ऐतराज जताया. उन्होंने सवाल किया कि क्या लोगों को ये ऐलान करना जरूरी है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं.

Can someone please tell me, why you need to announce it to the world, that you have Covid?! 🤷🏻‍♂️ — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) March 27, 2021

पीटरसन ने ट्वीट में लिखा कि क्या कोई मुझे बता सकता है, दुनिया को ये बताना क्यों जरूरी है कि आपको कोरोना हो गया है. पीटरसन ने ये ट्वीट शनिवार दोपहर को किया. इस ट्वीट के बाद वह यूजर्स के निशाने पर आ गए. बता दें कि पीटरसन के ट्वीट के कुछ देर पहले ही सचिन तेंदुलकर के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई. सचिन ने ट्वीट कर बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं.

Haha just pulling you leg bud ! 😘 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 27, 2021

Why not asked earlier....🤔https://t.co/QAhKkI42C3 — Jai Prakash Malviya🇮🇳 (@jaimalviya) March 27, 2021

For the same reason that u had for thishttps://t.co/0PKbNRyYDp — vinoth kumar (@itzmevinoth) March 27, 2021

Problem kya hai bhai? And any special reason you thought of this today only?? — प्रीti (@Preeti_S_24) March 27, 2021

Aaj se tumhra naam , Kevind Pandeyson. pic.twitter.com/BI0G9FM6tl — Nationschild (@Nationschild1) March 27, 2021

यूजर्स को लगा कि पीटरसन तेंदुलकर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. फिर क्या था पीटरसन ट्रोल होना शुरू हो गए. टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी पीटरसन को ट्रोल किया. हालांकि पीटरसन ने बाद में एक और ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि अभी तुरंत देखा...सचिन को कोरोना हुआ. उन्होंने सचिन को टैग करते हुए सॉरी लिखा और उनके जल्द ठीक होने की कामना की.

सचिन तेंदुलकर को हुआ कोरोना

बता दें कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. सचिन (47 वर्ष) ने ट्वीट में लिखा कि मैं लगातार टेस्ट कराते आया हूं और कोरोना से बचने के लिए सभी कदम उठाए. हालांकि, हल्के लक्षण के बाद आज मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. घर के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई है. सचिन ने आगे लिखा कि मैंने खुद को घर में क्वारनटीन कर लिया है. डॉक्टरों के निर्देशों का पालन कर रहा हूं. मैं उन सभी स्वास्थ्यकर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया. आप सभी लोग अपना ध्यान रखें.

