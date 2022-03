The Marsh Cup: इस फील्डर ने 'सुपरमैन' स्टाइल में लपका कैच, पलट दिया हारा हुआ मैच

ऑस्ट्रेलिया में घरेलू टूर्नामेंट- मार्श कप खेला गया, जिसका फाइनल शुक्रवार (11 मार्च) को हुआ. इस खिताबी मुकाबले में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक जीत हासिल की. उसने न्यू साउथ वेल्स को 18 रनों से करारी शिकस्त दी. यह फाइनल मेलबर्न में खेला गया.

हालांकि यह मैच पूरी तरह से न्यू साउथ वेल्स की गिरफ्त में दिख रहा था. आखिर में टीम को 36 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी. यहां टीम के पास 3 विकेट भी बाकी थे. ऐसे में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई टीम के फील्डर हिल्टन कार्टराइट (Hilton Cartwright) ने सुपरमैन बनकर एक ऐसा कैच लपका, जिसने पूरा मैच ही पलट दिया.

वेल्स टीम को सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी

दरअसल, 50 ओवरों के इस मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 225 रन बनाए. जवाब में वेल्स टीम ने 44 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 204 रन बना लिए थे. टीम को 36 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी. यहां मोइजेस हेनरिक्स 43 और बेन ड्वारशुइस 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. ऐसे में वेल्स टीम के लिए यह मैच जीतना आसान दिख रहा था.

हिल्टन ने कैच लेकर पूरा मैच ही पलट दिया

तभी स्पिनर डार्सी शॉर्ट 45वां ओवर लेकर आए. इसकी पहली ही बॉल पर हेनरिक्स ने छक्के के लिए स्ट्रेट में हवा में शॉट खेला. लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर हिल्टन ने बॉल के कैच करने के लिए दौड़ लगाई. बॉल उनसे दूर थी, लेकिन उन्होंने हवा में डाइव लगाते हुए सुपरमैन स्टाइल में कैच कर लिया.

