Virat Kohli Sourav Ganguly Memes: 'जैसी करनी वैसी भरनी', विराट कोहली को लेकर फैन्स ने सौरव गांगुली को किया ट्रोल

Virat Kohli Sourav Ganguly Memes: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली की विदाई होने जा रही है. पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली की जगह यह जिम्मेदारी रोजर बिन्नी को मिल सकती है, जो 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम इंडिया के सदस्य रह चुके हैं. मगर इन सबके बीच गांगुली और विराट कोहली काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं.

50 साल के गांगुली 2019 से बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इन तीन सालों में गांगुली का कार्यकाल सफलता के साथ-साथ विवादों से भरा रहा है. इसमें पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ विवाद काफी चर्चाओं में रहा. अब जब गांगुली का पद छिन रहा है, तो फैन्स ने उनको कोहली मामला याद दिलाते हुए जमकर ट्रोल किया है.

यूजर्स ने कहा- 'कर्मा स्ट्राइक्स बैक'

एक यूजर ने कोहली और गांगुली का फोटो शेयर करते हुए कहा कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में कप्तान बने रहना चाहते थे, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया. अब सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया. इस फोटो के साथ यूजर ने गांगुली से कहा कि 'कर्मा स्ट्राइक्स बैक' यानी जैसी करनी वैसी भरनी भुगतना पड़ता है.

Ganguly worked hard to take Kohli out. Not only has Kohli regained his form but the one sabotaging him has been sabotaged. pic.twitter.com/Pz1pzJrvJ8 — Jas Oberoi | ਜੱਸ ਓਬਰੌਏ (@iJasOberoi) October 11, 2022

Ganguly literally ruined the mental peace of Virat Kohli, who's India's greatest cricketer & pride



This is just karma which hit him very hard



You truly deserves this. — Marc Spector 🌜 (@sylesh146) October 12, 2022

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कर्मा स्ट्राइक्स बैक! बीसीसीआई ने सौरव गांगुली के साथ वैसा ही व्यवहार किया, जैसा उन्होंने विराट कोहली के साथ किया था. आप क्या सोचते हैं? (गांगुली और कोहली ने क्रिकेट में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं दोनों का ही सम्मान करता हूं.) '

पिछले साल कोहली से छीनी थी वनडे कप्तानी

दरअसल, पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने इस टी20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी थी. मगर वह वनडे फॉर्मेट में कप्तान बने रहना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने उनकी बात नहीं मानी और कोहली से वनडे की कप्तानी भी छीन ली थी. इसके बाद वनडे और टी20 की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप दी थी. बता दें कि तब बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली नहीं चाहते थे कि वनडे और टी20 फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान हो. ऐसे में कोहली से वनडे टीम की कप्तानी छीन ली थी.

Karma Strikes Back!’ BCCI Treats Sourav Ganguly The Same Way He Treated Virat Kohli



What do u think?

(Note : I respect & admire both Ganguly & Kohli) for their contribution — RJ Ritesh-journalist # Nation first (@rjritesh1987) October 12, 2022

Just got to know that BCCI removed saurav ganguly from his president position 💔💔pic.twitter.com/WX1VyPA2rC — Yashvi (@BreatheKohli) October 11, 2022

Karma hits back.

Now Ganguly has been sacked the way he did with Virat Kohli. pic.twitter.com/MtsVd4MFKk — RITIK NAGAR GURJÂR (@ritiknagarjds) October 13, 2022

फिर इसी साल के शुरुआत में विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद बीसीसीआई ने टेस्ट की कप्तानी भी रोहित को सौंप दी. इस दौरान कोहली बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. वह करीब एक हजार दिनों से इंटरनेशनल शतक नहीं लगा सके थे. हालांकि उन्होंने टी20 में शतक जमाते हुए पुरानी लय वापस पा ली है.