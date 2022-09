West Indies team T20 world Cup: यह पहला टी20 वर्ल्ड कप... जिसमें नहीं होंगे ब्रावो-पोलार्ड-गेल-रसेल-नरेन

West Indies team T20 world Cup: वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. यह वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होना है. विंडीज टीम की कमान निकोलस पूरन के हाथों में ही रहेगी.

बता दें कि वेस्टइंडीज के लिए यह पहला टी20 वर्ल्ड कप होगा, जिसमें क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन में से कोई भी नहीं होगा. इनमें पोलार्ड और ब्रावो ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर होना है और 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा.

रसेल और नरेन को नहीं मिली टीम में जगह

जबकि स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और सुनील नरेन जैसे प्लेयर्स को बोर्ड ने अपनी स्क्वॉड में जगह ही नहीं दी है. साथ ही स्टार ओपनर एविन लुईस की टीम में वापसी हुई है. लुईस ने पिछला वर्ल्ड कप 2021 खेला था. इसके बाद अब टीम में उनकी वापसी हुई है. इनके अलावा युवा प्लेयर रेमन रीफर और यानिक कैरिया को भी टीम में चुना गया. यह दोनों ही प्लेयर अनकैप्ड हैं.

