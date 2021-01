भारत दौरे से पहले इंग्लैंड ने दिखाया दम, श्रीलंका का 2-0 से किया सूपड़ा साफ

भारत दौरे से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 6 विकेट से मात दे दी. इंग्लैंड ने इसी के साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया. श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की सीरीज जीत के हीरो कप्तान जो रूट रहे, जिन्होंने दो टेस्ट मैचों में 106.50 की बेहतरीन औसत से कुल 426 रन बनाए, जिसमें दो बड़े शतक शामिल रहे. भारत दौरे से पहले इंग्लैंड के लिए श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है.

इंग्लैंड को गॉल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की चौथी पारी में जीत के लिए 164 रन बनाने थे, जवाब में इस लक्ष्य को मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने 4 विकेट गंवा कर हासिल कर लिया. श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 381 रन बनाने के बाद इंग्लैंड को पहली पारी में 344 रनों पर ऑलआउट किया और 37 रनों की बढ़त हासिल की, लेकिन दूसरी पारी में उनकी टीम केवल 126 रन पर सिमट गई. श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने गैरजिम्मेदाराना शॉट खेले. इंग्लैंड के स्पिनर्स जैक लीच और डॉम बेस ने चार-चार विकेट लिये जबकि कप्तान जो रूट ने लगातार गेंदों पर विकेट लेकर श्रीलंका की पारी का अंत किया.

इस तरह से सभी 10 विकेट स्पिनरों को मिले. श्रीलंका की तरफ से दसवें नंबर के बल्लेबाज लसिथ एम्बुलदनिया ने 42 गेंदों पर सर्वाधिक 40 रन बनाए. रूट ने उन्हें बेयरस्टो के हाथों कैच कराने के बाद असिता फर्नांडो को बोल्ड किया. लसिथ एम्बुलदनिया ने सुरंगा लकमल (नाबाद 11) के साथ नौवें विकेट के लिए 48 रन जोड़े जो श्रीलंकाई पारी की सबसे बड़ी साझेदारी थी. लसिथ एम्बुलदनिया ने इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी में 137 रन देकर सात विकेट लिए थे.

दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन श्रीलंका का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया और लंच तक उसका स्कोर छह विकेट पर 67 रन था. इंग्लैंड के स्पिनर पहली पारी में विकेट नहीं ले पाये थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने पिच से मिल रहे टर्न और उछाल का पूरा फायदा उठाया. इंग्लैंड ने चार ओवर बाद ही स्पिन आक्रमण लगा दिया था. लीच ने कुसल परेरा (14) को आउट करके पहला विकेट लिया जबकि बेस ने ओशादा फर्नांडो (तीन) को पवेलियन भेजा.

लाहिरू थिरिमाने ने 13 रन बनाने के बाद लीच की गेंद शॉर्ट लेग पर खड़े जॉक क्राउले के पास पहुंचाई. पहली पारी में शतक जड़ने वाले एंजेलो मैथ्यूज (पांच) बेस की गेंद स्वीप करने के प्रयास में बोल्ड हुए. कार्यवाहक कप्तान दिनेश चंदीमल (नौ) ने लीच पर चौका जड़ने के बाद अगली गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सीमा रेखा पर कैच दिया.

पहली पारी में अपने करियर का सर्वोच्च स्कोर 92 रन बनाने वाले निरोशन डिकवेला आउट होने वाले अगले बल्लेबाज थे. डिकवेला ने सात रन बनाए और बेस की गेंद पर कवर में डेनियल लॉरेन्स को आसान कैच दिया. इंग्लैंड ने श्रीलंका में लगातार पांच टेस्ट मैच जीते हैं. श्रीलंका ने इसी मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच सात विकेट से गंवाया था.

