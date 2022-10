England vs Australia T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड में 'करो या मरो' की जंग आज, मैच पर मंडराया बारिश का खतरा

England vs Australia T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम पर अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. उसका तीसरा मैच आज दोपहर में डेढ़ बजे इंग्लैंड के खिलाफ होना है. इस मैच में हारने वाली टीम लगभग सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पर पहुंच जाएगी.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर होना है. इतना ही नहीं, इस मैच पर बारिश का भी संकट मंडराने लगा है. इसी मैदान पर आज सुबह इसी ग्रुप-1 की दो टीमों अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच मुकाबला होना था, जो बारिश के कारण बगैर टॉस के ही रद्द कर दिया गया.

पॉइंट्स टेबल में क्या स्थिति है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की?

सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से बने रहने के लिए दोनों ही टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को यह मैच जीतना जरूरी है. जो भी टीम यह मैच जीतेगी, वह अपने ग्रुप-1 में 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच जाएगी. हारने वाली टीम के 3 मैच में दो ही पॉइंट्स रहेंगे. ऐसे में उसके सिर पर सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा.

