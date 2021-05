इंग्लैंड को बड़ा झटका, भारत के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाएगा ये दिग्गज!

भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. 4 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का खेलना तय नहीं है. दरअसल, कोहनी की चोट से जूझ रहे जोफ्रा आर्चर की शुक्रवार को एक और सर्जरी होगी. आर्चर को सर्जरी से उबरने में लंबा समय लग सकता है.

इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी. बोर्ड ने अपने ऑफिशल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'जोफ्रा आर्चर की दाहिनी कोहनी में दर्द के संबंध में एक चिकित्सा सलाहकार द्वारा समीक्षा की गई है. उनकी सर्जरी शुक्रवार को होगी.' आर्चर इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं.

ससेक्स के लिए काउंटी चैम्पियनशिप मुकाबले में खेलते हुए आर्चर की कोहनी की पुरानी चोट फिर से उभर आई थी. ईसीबी ने कहा, 'आर्चर ब्लैक कैप्स का सामना करने के लिए टीम में शामिल नहीं होंगे. वह गेंदबाजी करते समय अपनी दाईं कोहनी में दर्द से परेशान थे.'

Jofra has been reviewed by a medical consultant in respect of his right elbow soreness.



He will now proceed to surgery tomorrow. pic.twitter.com/MIS9vG8sGh