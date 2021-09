बुमराह को पीछे छोड़ रूट ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने अगस्त महीने का बेस्ट प्लेयर का ऐलान सोमवार को कर दिया है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को प्लेअर ऑफ द मंथ चुना गया है. रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रनों का अंबार लगाया था. उन्होंने सीरीज में तीन शतक जड़े थे.

रूट ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के बॉलर शाहीन आफरीदी को पीछे छोड़ते हुए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड अपने नाम किया. इंग्लैंड के कप्तान ने 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 94.00 की औसत से 564 रन बनाए थे. इस सीरीज में बुमराह ने भी अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया था और वह 18 विकेट चटकाने में सफल रहे थे.

📈 Ruling the rankings

🔥 Sizzling with spin



Brilliant performances saw these stars being voted as the Men’s and Women’s #ICCPOTM for August!



Find out who they are 👇