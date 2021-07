दिनेश कार्तिक की हो रही जमकर आलोचना, बैट को बताया था 'पड़ोसी की बीवी'

भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले से कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा है. फाइनल मैच में कार्तिक की कमेंट्री लोगों को काफी पसंद आई और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांधे गए. लेकिन अब दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री के दौरान ऐसी बात कह दी, जिससे लोग सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना कर रहे हैं.

दरअसल, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मैच की कमेंट्री के दौरान दिनेश कार्तिक ने कहा था कि ज्यादातर बल्लेबाजों को अपना बैट पसंद नहीं आता और वो दूसरों का बैट ज्यादा पसंद करते हैं. बैट 'पड़ोसी की बीवी' की तरह होते हैं. इसके बाद कार्तिक को ट्विटर पर 'पड़ोसी की बीवी' टिप्पणी के लिए ट्रोल किया जाने लगा और कई लोगों ने उनसे माफी मांगने को कहा.

@SkyCricket



"Bats are like a neighbour's wife. They always feel better."



WTAF?! 🤬 pic.twitter.com/E8emRa5RUZ — Rachel Romain (@RERomain) July 1, 2021

Dinesh Karthik clearly not keen to have his Sky contract renewed ... pic.twitter.com/SYbEKH0Sae — Jason Mellor (@jmelloruk1) July 1, 2021

It’s an awkward time to be @DineshKarthik’s neighbor. — Satya Kandala (@satyakandala) July 2, 2021

@DineshKarthik Love your commentary and insights, but "batsmen prefer others' bats, its like neighbours' wives, they always feel better" was not cool at all. — Avi Seth (@UnSethled) July 1, 2021

नासिर हुसैन को किया था स्लेज

डब्ल्यूटीसी फाइनल के दूसरे दिन दिनेश कार्तिक ने साथी कमेंटेटर नासिर हुसैन को स्लेज किया था. नासिर हुसैन ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा था, ‘रोहित शॉर्ट गेंदों के शानदार पुलर हैं. स्पिन के खिलाफ भी अपने कदमों का सही इस्तेमाल करते हैं. इससे सकारात्मकता झलकी है. इसके बाद दिनेश कार्तिक ने नासिर की खिंचाई करते हुए कहा, 'बिल्कुल, आपके एकदम विपरीत.'

गौरतलब है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन पुल शॉट नहीं खेल पाते थे. दिनेश कार्तिक के तंज करने का भी यही मतलब था. कार्तिक की इस बात को सुनकर नासिर ने कहा था कि आप स्लेजिंग कर रहे हैं. इसके बाद सभी ठहाका लगाने लगे.

2019 में खेला था आखिरी मैच

दिनेश कार्तिक 2019 विश्व कप के बाद से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने भारत की तरफ से अपना आखिरी मैच उस विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. दिनेश कार्तिक अब तक भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे इंटरनेशनल और 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. टेस्ट मैचों में उन्होंने 25 की औसत से 1025 और वनडे इंटरनेशनल में 30.20 की एवरेज से 1752 रन बनाए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 33.25 की औसत से 399 रन दर्ज हैं.