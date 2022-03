Pak Vs Aus: लाहौर में डेविड वॉर्नर-शाहीन शाह आफरीदी में 'जंग', जानें आखिर क्या हुआ

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pak Vs Aus) के बीच लाहौर में जारी तीसरे टेस्ट में ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला है. पाकिस्तान ने तीसरे दिन खराब बल्लेबाजी की और सिर्फ 20 रनों के भीतर अपने आखिरी सात विकेट गंवा दिए. ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद जब अपनी दूसरी पारी शुरू की, तब डेविड वॉर्नर और शाहीन शाह आफरीदी के बीच गज़ब का मुकाबला देखने को मिला.



पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह आफरीदी (Shaheen Shah Afridi) जब बॉलिंग कर रहे थे, तब उनकी बॉल पर डेविड वॉर्नर ने डिफेंस किया. अपना फॉलो-थ्रू पूरा करने के बाद शाहीन आफरीदी सीधा डेविड वॉर्नर (David Warner) के पास पहुंचे और दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए.

Love this between Shaheen and Warner. No ruuuuun! #PAKvAUS pic.twitter.com/5hMFTLxZVR