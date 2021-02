फिर धमाल मचाने को तैयार क्रिस गेल, 18 महीने बाद वेस्टइंडीज टीम में वापसी

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचाने को तैयार हैं. क्रिस गेल की 18 महीने बाद वेस्टइंडीज टीम में वापसी हुई है. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाले तीन टी20 मैचों की सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया है.

गेल ने वेस्टइंडीज की तरफ से अपना आखिरी मुकाबला अगस्त 2019 में खेला था. भारत के खिलाफ 14 अगस्त 2019 को खेले गए इस मुकाबले में क्रिस गेल ने 41 गेंदों में 72 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में 240 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम 32.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर ली थी. इस मैच में विराट कोहली ने 114 रन बनाए थे.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 मुकाबले 3 से 7 मार्च के बीच खेले जाएंगे. गेल के अलावा तेज गेंदबाज फिडेल एडवर्ड्स की भी वेस्टइंडीज टीम में वापसी हुई है. एडवर्ड्स को 9 साल बाद टीम में जगह दी गई है. उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला साल 2012 में खेला था.

Cricket West Indies (CWI) names the West Indies squads for the CG Insurance T20 International Series and CG Insurance One-Day International Series against Sri Lanka. #WIvSL



