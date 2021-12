Captain Rohit Sharma: द्रविड़-कोहली और वर्ल्डकप, कैप्टन रोहित के पहले इंटरव्यू की 10 बड़ी बातें

Captain Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट इस वक्त एक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है. टी-20 और वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान अब रोहित शर्मा के हाथ में चली गई है, जबकि विराट कोहली को अब सिर्फ टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है. रोहित शर्मा ने कमान संभालने के बाद पहली बार अपने प्लान के बारे में खुलकर बात की है.



बीसीसीआई.टीवी से बात करते हुए रोहित शर्मा ने नए हेड कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली और मिशन वर्ल्डकप को लेकर अपना प्लान सभी के सामने रखा है. रोहित शर्मा के इस इंटरव्यू की दस बड़ी बातें आप भी पढ़ लीजिए...



1. भारतीय टीम की कप्तानी संभालना मेरे लिए गर्व की बात है. ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, मैंने कई मौकों पर कप्तानी की है. लेकिन जब भी मैंने कप्तानी की, मैंने हमेशा चीज़ों को सिंपल रखने क कोशिश की है.



2. कप्तान और कोच का यही रोल है कि वह खिलाड़ियों के साथ खुलकर बात कर सके और लोगों को उनके रोल के बारे में समझाया जा सके. हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे.



3. राहुल द्रविड़ के साथ काम करना काफी मज़ेदार है, हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपना क्रिकेट खेला है.

4. राहुल द्रविड़ के साथ ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी कूल रहता है, अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है लेकिन काफी मज़ेदार सफर रहा है. मैंने खुद अपने गेम के बारे में पहले भी उनसे काफी बात की हैं.



5. हमें नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना है, कई बार हम 10-3, 15-2 होते हैं लेकिन हम उसपर रिकवर नहीं हो पाए हैं ऐसे में हमें उसके लिए तैयार होना होगा.

