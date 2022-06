बुमराह-मलिंगा सब फेल! इस बॉलर के एक्शन ने दिलाई 'लगान' फिल्म की याद

क्रिकेट के मैदान पर बॉलिंग करते बॉलर्स का कई बार अजीब एक्शन देखने को मिलता है. इस वक्त भारत के टॉप बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं, उनका एक्शन भी कुछ अलग ही है. ऐसे ही लसिथ मलिंगा का एक्शन है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बॉलर का बॉलिंग एक्शन देख हर कोई हैरान है.



ट्विटर पर एक यूज़र ने एक वीडियो शेयर किया है, जो किसी लोकल मैच का है. यहां एक बॉलर का एक्शन ऐसा है कि वो रनअप से ही अपना हाथ घुमाना शुरू कर देता है और बाद में जाकर बॉल फेंकता है. यूज़र ने कैप्शन में लिखा है कि मलिंगा-बुमराह-पथिराना को भूल जाइए, ये सबसे बेस्ट बॉलिंग एक्शन है.

Step aside Bumrah, Malinga & Pathirana. Here comes the 🐐 of all bowling actions !!! 🔥🔥😂😂



