BLM पर डिकॉक का 'खतरनाक' रुख, अफ्रीकी टीम में फिर जागा नस्लीय भेदभाव का जिन्न..?

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने मंगलवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच से पहले ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ (BLM- अश्वेत जीवन भी मायने रखता है) अभियान के समर्थन में खिलाड़ियों को घुटने के बल बैठने का निर्देश दिया था. लेकिन क्विंटन डिकॉक ने इस निर्देश को मानने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, डिकॉक ने दुबई में टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से खुद को चयन के लिए अनुपलब्ध करार दिया था. सीएसए ने विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक के ‘व्यक्तिगत कारणों’ से मैच से हटने के फैसले को संज्ञान में लिया है.

सीएसए बोर्ड के निर्देश के अनुसार सभी खिलाड़ियों के लिए नस्लवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए लगातार ( टी20 वर्ल्ड कप में हर मैच से पहले) ‘घुटने के बल बैठने’ की जरूरत है. बोर्ड का कहना है कि यह नस्लवाद के खिलाफ वैश्विक मुहिम भी है, जिसे खेल संहिता के तहत खिलाड़ियों द्वारा अपनाया गया है, क्योंकि वे लोगों को एक साथ लाने के लिए खेल की शक्ति को पहचानते हैं.’

डिकॉक के इस फैसले के बाद टीम में तनाव

डिकॉक के इस फैसले के बाद टीम में तनाव की खबरें आ रही हैं, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर इस मुद्दे पर बंटे हुए नजर आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप के शुरुआती मैच से पहले कुछ खिलाड़ी ‘घुटने के बल बैठने’ की जगह मुट्ठी उठाकर खड़े थे, तो वही कुछ ने अपने हाथ पीछे की ओर पीठ पर रखे थे.

क्रिकेट बिरादरी ने भी अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण मैच से हटने के डिकॉक के अचानक लिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, ‘क्विंटन डिकॉक बीएलएम आंदोलन पर अपने रुख के कारण नहीं खेल रहे हैं.’

Quinton de Kock not playing because of his stand on BLM movement 😳#BlackLivesMatter #SAvsWI #worldT20 pic.twitter.com/LqC76QKCL3