Big Bash League Matt Renshaw: बोल्ड होने के बाद आगबबूला हुआ बल्लेबाज, विरोधी टीम के कप्तान से हुई बहस, Video

दुनिया भर में अभी टी20 मुकाबलों का दौर चल रहा है. भारतीय टीम फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने में व्यस्त है. वहीं साउथ अफ्रीका, यूएई में भी टी20 लीग का आयोजन हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पीछे नहीं है और वहां फिलहाल बिग बैश लीग आयोजित की जा रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार (27 जनवरी) को सिडनी थंडर और ब्रिसबेन हीट के बीच मुकाबला खेला गया.

रेनशॉ-ग्रीन के बीच हुई बहस

इस मुकाबले में मैट रेनशॉ भी सुर्खियों में रहे. मैट रेनशॉ ने आउट होने के बाद अपना आपा खो दिया और उनकी विपक्षी टीम के कप्तान से बहस हो गई . यह घटना मैच के 19वें ओवर में घटी जब क्रिस ग्रीन ने रेनशॉ को बोल्ड कर दिया. रेनशॉ काफी खतरनाक बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने आउट होने से पहले सिर्फ आठ गेंदों पर 24 रन बनाए थे.

सिडनी थंडर के कप्तान विकेट से खुश थे और उन्होंने कुछ ज्यादा उत्साह दिखाया जो रेनशॉ को रास नहीं आया. ब्रिस्बेन हीट के इस प्लेयर ने वापस जाते समय हुए क्रिस ग्रीन से कुछ शब्द कहे. जवाब में थंडर के कप्तान ने कुछ खास रिप्लाई नहीं किया. बताते चलें कि रेनशॉ ने अपने सभी रन पाकिस्तानी लेग-स्पिनर उस्मान कादिर के खिलाफ एक ओवर से बनाए.

