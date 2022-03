Babar Azam Vs Virat Kohli: बाबर आजम ने दो साल बाद खत्म किया शतक का सूखा, अब किंग कोहली की 71वीं सेंचुरी का इंतजार

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में शानदार शतक जमाया है. इसी के साथ उन्होंने पिछले 2 साल से चले आ रहे शतक के सूखे को भी खत्म कर दिया है. जबकि दूसरी ओर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं कि उनका यह शतक का सूखा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है.

दरअसल, बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया से पहले अपना पिछला टेस्ट शतक बांग्लादेश के खिलाफ फरवरी 2020 में लगाया था. तब उन्होंने रावलपिंडी टेस्ट में 143 रन की पारी खेली थी. इसके बाद उन्होंने अब अपना शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में लगाया है.

वनडे और टी20 में शतक जमा चुके बाबर आजम

हालांकि, इन दोनों शतक के बीच बाबर ने वनडे और टी20 फॉर्मेट में शतक जमाए हैं. दोनों टेस्ट शतक के बीच बाबर ने वनडे में तीन और टी20 में एक शतक लगाया है. उन्होंने अब तक 39 टेस्ट में 6 शतक जमाए हैं. बाबर के नाम 83 वनडे में 14 और 73 टी20 में एक सेंचुरी है.

