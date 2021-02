कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ, ऑस्ट्रेलिया ने टाला साउथ अफ्रीका दौरा

ऑस्ट्रेलियाई टीम का आगामी साउथ अफ्रीका दौरा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण टल गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार देर शाम इस बात की पुष्टि की है. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस महीने के अंत में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका जाने वाली थी. लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA)के अंतरिम मुख्य कार्यकारी निक हॉकले ने कहा कि वहां की यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है. दक्षिण अफ्रीका कोविड-19 की दूसरी लहर और कोरोना के नए स्ट्रेन से जूझ रहा है.

हॉकले ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह स्पष्ट है कि इस समय वहां की यात्रा करना हमारे खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और समुदाय के लिए हितकर नहीं रहेगा. हम स्वीकार करते हैं कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) ने दौरे के सफल आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की है.

