Ashes 2021, Australia Vs England: कंगारू टीम के आगे अंग्रेज बेदम, डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत

Ashes 2021, Australia Vs England: एशेज़ सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली है. डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया द्वारा 473 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड सिर्फ 192 पर ऑलआउट हो गई.

पांच मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अब 2-0 से आगे है. खास बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया को ये जीत स्टीव स्मिथ की कप्तानी में मिली है.

दूसरी पारी में इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखरी हुई नज़र आई, हसीब हमीद सिर्फ दूसरे ओवर में ही अपना विकेट गंवा बैठे. इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन क्रिस वोक्स 44 रन बनाए, जबकि कप्तान जो रूट सिर्फ 24 रन पर आउट हुए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से युवा जायल रिचर्डसन ने पांच विकेट लिए, ये उनका दूसरा ही टेस्ट मैच था.



ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में 275 रनों से जीत दर्ज की और इस जीत के हीरो मार्नस लैबुशेन रहे. जिन्होंने पहली पारी में शानदार शतक जड़ा था. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 473 रनों पर अपनी पारी घोषित की थी, जिसमें मार्नस लैबुशेन के शतक के अलावा कप्तान स्टीव स्मिथ के 93, डेविड वॉर्नर के 95 रन भी शामिल थे.

What a way to end an epic innings! 😲



That's the first time Buttler has been dismissed hit wicket in his 193-innings first class career #Ashes pic.twitter.com/nRP09djjay