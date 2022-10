West Indies T20 World Cup: दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, उलटफेर कर आयरलैंड सुपर-12 में पहुंची

West Indies T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 सीजन में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. दो बार खिताब जीत चुकी वेस्टइंडीज टीम क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई है. आज (21 अक्टूबर) वेस्टइंडीज का आयरलैंड के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला था, इसमें उसे 9 विकेट से करारी शिकस्त मिली है. बता दें कि विंडीज टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार खिताब जीतने वाली अकेली टीम भी है.

वेस्टइंडीज टीम का इस बार बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा है. यह कैरेबियन टीम इस सीजन में दूसरी बार उलटफेर का शिकार हुई है. सबसे पहले वेस्टइंडीज को अपने क्वालिफाइंग राउंड के पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड के हाथों 42 रनों से हार झेलनी पड़ी थी.

वेस्टइंडीज का सफर खत्म हुआ

फिर विंडीज टीम ने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 31 रनों से हराया और वापसी की. ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ तीसरा मैच विंडीज के लिए करो या मरो का था. इस मैच में वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में पूरी तरह फ्लॉप रही और उसने यह मैच 9 विकेट से गंवाते हुए सुपर-12 में पहुंचने का मौका भी गंवा दिया. टी20 वर्ल्ड कप के मौजूदा सीजन में अब वेस्टइंडीज का सफर यहीं खत्म हो गया है.

Stirling to the stands!



We can reveal that this 6 from Paul Stirling is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos of the Game packs from West Indies v Ireland.



Grab your pack from https://t.co/8TpUHbQQaa to own iconic moments from every game. pic.twitter.com/Np7zfM0jfK