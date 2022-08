Helen Housby CWG 2022: लाइव मैच में झूमने लगी ये महिला प्लेयर, अदाओं के कायल हुए फैन्स, Video

बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जारी हैं और लगातार बेहतरीन मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. भारत भी यहां पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इस बीच इवेंट से अलग-अलग तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है इंग्लैंड की नेटबॉल स्टार हेलेन हाउसबी का जो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने मैच के दौरान फील्ड पर ही डांस कर रही हैं.



हेलेन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जब नेटबॉल कोर्ट में मैच शुरू ही होने वाला था, उस वक्त गाने चल रहे थे इस दौरान जब फेमस रैपर Lizzo का गाना About Damn Time बजा और हेलेन झूमने लगीं.



वीडियो में उनके गज़ब के मूव्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही वह रैप के सभी लिरिक्स भी बोल रही हैं और जैसे ही गेम शुरू होता है उनका फोकस तुरंत बदल जाता है. Helen Houseby का ये अंदाज़ हर किसी को पसंद आ रहा है.

@Helenhousby1 , @TeamEngland's Netball superstar busting some moves mid-game. 😍



No one can resist the power of @lizzo's music. 🪩#CommonwealthGames | #B2022 pic.twitter.com/AeXdN0OesR