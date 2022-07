Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में दिखा ‘महादानव’, दर्शक रह गए हैरान, जानें क्या है ये...

इंग्लैंड के बर्मिंघम में गुरुवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज़ हुआ. शानदार ओपनिंग सेरेमनी में अलग-अलग देशों के खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा, भारत का भी प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुआ. लेकिन इस सेरेमनी में एक ऐसी चीज़ दिखी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो गईं.



दरअसल, यहां एक हरे रंग का स्लग (घोंघा) देखने को मिला. यह असली नहीं था, बल्कि एक कार्टून था. महाबली घोंघे को देखकर हर कोई हैरान था, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल किए कि आखिर यह क्या है और क्यों है.



डेलीस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में जो प्रोग्राम हुआ, वह स्टीवन वनाइट ने प्रोड्यूस किया था जो फेमश टीवी शो पिकी ब्लाइंडर्स के प्रोड्यूसर हैं. इसी प्रोग्राम के दौरान एक Giant Slug (बड़ा घोंघा) जैसे दिखने वाली चीज़ दिखाई दी.



We were delighted and surprised to see our man of many words make an appearance during the @birminghamcg22 Opening Ceremony last night! If you’d like to learn more about our West Midlands treasure, stop by and pay us a visit. Entry is free and we’re open daily. #B2022 pic.twitter.com/EQUYvTR6MD