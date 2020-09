टैरो टिप्स 14 सितंबर 2020: मेष राशि वालों को निवेश में होगा लाभ, सिंह राशि वाले करें शिव चालीसा का पाठ

Tarot Tips Today 14 September 2020: मेष राशि के लोगों को स्थायी संपत्ति के बड़े सौदे लाभ दे सकते हैं. आर्थिक स्थिति सुधरेगी. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. प्रसन्नता मिलेगी और निवेश में लाभ होगा. जबकि सिंह राशि वालों की अध्यात्म में रुचि रहेगी और सत्संग का लाभ प्राप्त होगा. टैरो टिप्स में राशि के अनुसार कार्ड्स के जरिए जानिए आज के खास उपाय.

> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (The wheel of fortune)- स्थायी संपत्ति के बड़े सौदे लाभ दे सकते हैं. आर्थिक स्थिति सुधरेगी. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. प्रसन्नता मिलेगी और निवेश में लाभ होगा.

उपाय: शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें.

> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृष राशि (The Hermit)- क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें. किसी बड़ी समस्या से परेशानी हो सकती है. विवेक का प्रयोग करें. व्यापार-व्यवसाय ठीक रहेगा और आय में निश्चितता रहेगी.

उपाय: नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Two of Cups)- समय अनुकूल है. सफलता प्राप्त होगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे. प्रेम-प्रसंग में भेंट व उपहार देना पड़ सकता है. कोर्ट व कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

उपाय: सफेद चीज़ों का दान करें.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Eight of swords)- कार्यस्थल और कार्यप्रणाली में सुधार होगा. मित्रों व रिश्तेदारों का सहयोग कर पाएंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. शत्रु पस्त होंगे और व्यापार-व्यवसाय अच्‍छा रहेगा.

उपाय: भगवान शिव को चंदन अर्पित करें.

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Nine of Cups)- अध्यात्म में रुचि रहेगी. सत्संग का लाभ प्राप्त होगा. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी. आय में वृद्धि होगी और बिगड़े काम बनेंगे. जीवन सुखमय व्यतीत होगा.

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें.

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (The lovers)- फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें और कुसंगति से बचें. वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग समस्या पैदा कर सकता है. कार्य की गति धीमी हो सकती है. धन प्राप्ति सुगम होगी.

उपाय: संध्याकाल के समय तुलसी में दीपक जलाएं.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (kNight of Swords)- लाभदायक यात्रा होगी और नए काम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. प्रतिद्वंद्वी रास्ते से हट जाएंगे. साथ ही रुके कार्य पूर्ण होंगे. व्यस्तता के चलते स्वास्थ्‍य प्रभावित हो सकता है.

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Reverse of Death)- आत्मसम्मान बने ऐसे कार्य करते रहें. दूसरे के कामों में हस्तक्षेप न करें. भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी. शुभ समाचार प्राप्त होंगे और कारोबार लाभदायक रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Page of Cups)- भेंट व उपहार की प्राप्ति हो सकती है. रोजगार में वृद्धि होगी और निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं. व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी. काम में जल्दबाजी न करें.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (Two of Pentacles)- सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी. मेहनत का फल प्राप्त होगा. उत्साह व प्रसन्नता से कार्य कर पाएंगे. व्यस्तता के चलते थकान हो सकती है. नौकरी में लाभ प्राप्त होगा.

उपाय: गरीब बच्चों को किताबों दान करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुम्भ राशि (Reverse of eight of pentacles)- रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे. स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ प्राप्त होगा. मन में नए विचार आएंगे जिनको पूरा करने का प्रयास करेंगे. व्यवसाय अच्‍छा चलेगा.

उपाय: शिव परिवार की पूजा करें.

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (Ace of cups)- वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से खिन्नता रहेगी. दौड़भाग अधिक होगी. नौकरी में कार्यभार रहेगा. हालांकि, कारोबार अच्‍छा चलेगा.

उपाय: घर में कपूर की धूनी दें.