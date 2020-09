टैरो टिप्स 01 सितंबर 2020: मिथुन वाले करें लाल वस्त्र का धारण, अपनी राशि के अनुसार करें ये उपाय

Tarot Tips Today 01 September 2020: कन्या राशि वाले लोगों के दिन की शुरुआत प्रसन्नतापूर्वक होगी. इनका आज रुका हुआ धन मिलेगा. साथ ही इनकी यात्रा सफल रहेगी. ये लोग आज कर्मचारियों से परेशान रहेंगे. इस राशि वाले लोग आज सूर्य को जल दें. राशि के अनुसार जानिए सफलता पाने और परेशानी दूर करने के टैरो टिप्स.



> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (chariot)- आपके किए कार्य से लोग प्रभावित होंगे. भय, चिंता तनाव का कारण रहेगा. जोखिम न लें. चोट-दुर्घटना, चोरी आदि से हानि संभावित है.

उपाय: हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करें, कार्य सिद्ध होंगे.



> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि (Nine of wands)- कार्यस्थल पर अकारण तनाव संभव है. यात्रा सफल रहेगी. शुभ समाचार मिलेंगे. मेहनत का फल मिलेगा. धनागम होगा. अस्वस्थता रह सकती है. राजकार्य से जुड़े लोगों के लिए समय उपयुक्त है.

उपाय: आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें.



> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Queen of swords)- लंबे समय से चले आ रहे विवाद आज शांत होंगे. गृहस्थ सुख मिलेगा. स्वास्‍थ्य का ध्यान रखें. सम्मान बढ़ेगा. निवेशादि मनोनुकूल लाभ देंगे. मन में किसी प्रकार का संकोच है.

उपाय: लाल रंग का वस्त्र धारण करें.



> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Page of wands)- अपनी आदतों को बदलें. परिजनों का साथ मन को आनंद देगा. हानि से बचें, जोखिम न उठाएं. धन प्राप्ति सुगम होगी. यात्रा से लाभ होगा. भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे.

उपाय: ॐ आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें.



> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Three of wands)- अनजाने में हुई गलती परेशान करेगी. व्यवसाय में जोखिम न लें. व्यय वृद्धि होग. चोरी-चोट-विवाद से हानि संभव है. अपेक्षा न करें. संयम से काम करें. पिता के साथ विवाद संभव है.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.



> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Two of pentacles)- दिन की शुरुआत प्रसन्नतापूर्वक होगी. रुका हुआ धन मिलेगा. यात्रा सफल रहेगी. धन लाभ होगा. निवेशादि मनोनुकूल रहेंगे. भय-चिंता सताएंगे. कर्मचारियों से परेशान रहेंगे.

उपाय: सूर्य को जल दें.



> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (King of wands)- व्यवसाय में विरोधी सक्रिय रहेंगे. दिनचर्या में बदलाव रहेगा. नई योजना बनेगी. कार्यशैली में बदलाव से लाभ बढ़ेगा. धन कोष में वृद्धि होगी. माता के स्वास्थ में बदलाव होगा.

उपाय: ॐ भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें.



> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Eight of wands)- गृह क्लेश को टालें. अपने आपको बदलें. जीवनसाथी की चिंता रहेगी. यात्रा सफल रहेगी. तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी. तीर्थाटन संभव है. धनप्राप्ति होगी. न्याय पक्ष उत्तम है.

उपाय: लाल चंदन से तिलक करें.



> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Two of cups)- प्रेम प्रसंग में सफलता के योग है. अग्नि, वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें. विवाद से बचें. कुसंगति हानि पहुंचाएगी, जोखिम न लें. पुराना रोग फिर उभर सकता है.

उपाय: गुड़ का दान करें.



> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (The magician)- मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. धन प्राप्ति सुगम होगी. अस्वस्थता रहेगी. विवेकपूर्ण कार्य लाभ देंग. प्रतियोगिता में सफल होंगे. वाहन सुख होगा. संतान सुख संभव है.

उपाय: केसर का तिलक करें.



> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (The fool)- धर्मिक अनुष्ठानों में रुचि बढ़ेगी. शत्रु शांत रहेंगे. संपत्ति के कार्यों से लाभ होगा. उन्नति होगी. शारीरिक कष्ट संभव है. निवेशादि मनोनुकूल रहेंगे. संतान सुख संभव है.

उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें.



> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (Four of pentacles)- अपने विचारों पर अंकुश रखें. संतों का सानिध्य प्राप्त होगा. कुसंगति से बचें. विवेक से कार्य करें, लाभ होगा. पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा. विद्यार्थी वर्ग सफल रहेंगे.

उपाय: अनार का दान करें.