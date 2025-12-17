आज 17 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले प्रिय से कहेंगे मन की बात, आसपास सुखद वातावरण बढ़ेगा

मीन - भाग्योदय के अवसर बल पाएंगे. समय तेजी से उचित दिशा में सकारात्मक बदलाव बनाए रखने का संकेत हैं. वातावरण्र की अनुकूलता से लक्ष्य साधने में सहजता रहेगी. कार्ययोजनाओं में सफल रहेंगे. लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. प्रभाव में वृद्धि रहेगी. धर्म आस्था को बल मिलेगा. अधिकतर परिणाम पक्ष में बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामलों में प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. विभिन्न अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. सभी को जोड़े रहेंगे. वाणिज्यिक कायों में तेजी लाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी बनेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. कार्यों में संवार बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्त्रोत निर्मित होंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सबसे स्नेह दिखाएंगे. मन की बात प्रिय से कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल देंगे. प्रेम पर जोर बनाए रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलन बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- समकक्षों और परिजनों पर भरोसा बढ़ा रहेगा. आसपास सुखद वातावरण बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें. हरी वस्तुएं दान दें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. धार्मिक स्थल जाएं.

