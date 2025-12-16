आज 16 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: सामंजस्य बढाएंगे, रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे

मीन - स्वास्थ्य से संबंधित संकेतों की अनदेखी न करें.शारीरिक असहजताएं उभर सकती हैं.घर परिवार में बड़ों का सानिध्य बनाए रखें.स्वजनों की सहायता मनोबल बढ़ाएगी.कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे.आकस्मिकता बनी रह सकती है.आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखेंगे.शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे.संकेतों को अनदेखा न करें.अधिकारियों जिद व अहंकार में न आएं.बड़ों का सानिध्य मनोबल बढ़ाएगा.बड़प्पन से काम लेंगे.महत्वपूर्ण कार्योंं में परिजन मदद देंगे.की आज्ञा बनाए रखें.
नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार पूर्ववत् रहेगा.लाभ प्रतिशत साधारण बना रहेगा.धैर्य व अनुशासन बनाए रखें.कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं.कार्य व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे.रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे.निर्णय लेने में सहज संकोच होगा.
धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नहीं करें.लेनदेन में ढिलाई व लापरवाही न करें.अनजान लोगों से सजग रहें.आकस्मिकता बनी रहेगी.स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें.तैयारी से आगे बढ़ें.वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें.
प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा.भावनात्मक संबंधों में स्पष्टता रखें.सीख सलाह से आगे बढ़ें.घरवालों की बातों को अनदेखा न करें.बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं.अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा.परस्पर स्नेह बढ़ेगा.तोलमोल कर बात कहें.सूझबूझ से आगे बढ़ें.संबंधों का लाभ मिलेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य व व्यवस्था बढ़ाएं.स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा.खानपान में सात्विकता रखें.गरिमा गोपनीयता पर बल दें.भावुकता से बचेंे.आवश्यक सूचना मिल सकती है.
शुभ अंक : 1 3 7 और 9
शुभ रंग : भगवा
आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.सहनशीलता बढ़ाएं