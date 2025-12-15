scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 15 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले लेनदेन में लाएं सावधानी, उचित अवसर का इंतजार करेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 15 December 2025, Pisces Horoscope Today: सूझबूझ और सजगता से कार्य करेंगे.  नीति धर्म का पालन बढ़ाएं.  खानपान और सेंहत देखें.  भावुकता में न आएं.  व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं.  सतर्कता सजगता बरतें.  भूलचूक की स्थिति से बचें.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - कामकाज में साझीदारी से जुड़े मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे.  विपक्षियों से दूरी रखेंगे.  अप्रत्याशित घटनाक्रम पर अनुशासन से अंकुश बढ़ाएं.  परिजनों का साथ बना रहेगा.  बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे.  सूझबूझ और सजगता से कार्य करेंगे.  नीति धर्म का पालन बढ़ाएं.  खानपान और सेंहत देखें.  भावुकता में न आएं.  व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं.  सतर्कता सजगता बरतें.  भूलचूक की स्थिति से बचें.  हानि उठानी पड़ सकती है. लेनदेन में उतावली न दिखाएं.  ठगों की बातों में न आएं. 

नौकरी व्यवसाय - कारोबारी अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  अनुबंधों को पूरा करने का प्रयास करें.  सहकार बनाए रखें.  पेशेवरों पर दबाव बना रह सकता है.  कारोबार को परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे.  विभिन्न कार्यों में निरंतरता रखें. 

धन संपत्ति - व्यक्तिगत खर्च की अधिकता बनी रह सकती है.  व्यक्तिगत मामलों में सतर्कता बरतें.  व्यवस्था को बेहतर बनाए रहें.  लोभ व प्रलोभन में न आएं.  व्यर्थ के दबाव में आने से बचें.  बजट प्रभावित होने की आशंका है. 

सम्बंधित ख़बरें

जल्द भरोसे में नही आएं, प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे 
मीन: धन लाभ होगा, मन की टेंशन दूर होगी 
मीन राशि वाले साझा प्रयासों में शुभता बढ़ाएंगे, भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी 
मीन: वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे 
मीन: धैर्य से काम करने का दिन है, आपका सम्मान और बढ़ेगा 

प्रेम मैत्री- पारिवारिक जुड़ाव बेहतर रहेगा.  उचित अवसर का इंतजार करेंगे.  जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचेंगे. रिश्तों को संवारेंगे.  परिवार में सुखद वातावरण रहेगा.  कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें.  अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  संबंध संवरेंगे.  प्रियजनों से भेंट होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों पर ध्यान दें.  सहज सजग बने रहें.  स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा.  भार उठाने से बचें.  मनोबल रखें.  गरिमा गोपनीयता रखेंगे.  योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. 

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें.  ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  अन्य की मदद करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement