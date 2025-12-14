आज 14 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: जल्द भरोसे में नही आएं, प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे

मीन - उद्योग व्यवसाय के मामले बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों को लंबित रखने से बचें. साझा पक्ष सुधार पर बना रहेगा. कामकाजी प्रदर्शन संवार पाएगा. टीम भावना बढ़त पर रहेगी. बड़प्पन की सोच से काम लेंगे. महत्वपूर्ण फैसले आत्मविश्वास से लेंगे. सहकार व सहयोग से जगह बनाएंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझीदारी की भावना बनाए रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. अनुबंधों में तेजी रखेंगे. प्रबंधकीय मामले आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. कार्यगति बेहतर रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सामंजस्यता से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बेहतर बना रहेगा. कामकाजी भेंट में प्रभाव बनाए रखेंगे. सहकारिता में गति आएगी. नेतृत्व पर जोर रखेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सामूहिक कार्योंं में रुचि लेंगे. पारिवारिक के मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. सुखद पलों को साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नही आएं. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. भेंट संवाद में सहजता से आगे बढ़ेगे. आदर सम्मान की भावना रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यकि् प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 8

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. टीम बढ़ाएं.

