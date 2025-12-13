आज 13 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले साझा प्रयासों में शुभता बढ़ाएंगे, भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी

मीन - करीबियों से संबंध घनिष्ठ होंगे. भावनात्मक चर्चा और संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. साझा कार्यों में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक गतिविधि बेहतर होंगी. कामकाज में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सक्रियता व रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. सामूहिक प्रदर्शन संवारेंगे. उद्योग व्यापार में सफलता बढ़ेगी. जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साझा प्रयासों में शुभता बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे. भरोसा जीतेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. रिश्तों में धैर्य बनाए रहें. विवेक विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से से भेंट होगी. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. सहजता से आगे बढ़ेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी का भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----