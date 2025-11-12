scorecardresearch
 

आज 12 नवंबर 2025 मीन राशिफल: संतान से शुभ समाचार संभव हैं, उमंग उत्साह से काम लेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 12 November 2025, Pisces Horoscope Today: आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. मेल मुलाकात में सहज रहेंगे. कार्यगति प्रभावी रहेगी. सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत विषयों में अच्छा करेंगे.

pisces horoscope
मीन- मन के मामलों में मिठास बनी रहेगी. अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. भेंटवार्ता में निसंकोच अपनी बात रखेंगे. बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल से सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी. बौद्धिक प्रखरता बनी रहेगी. विस्तार की योजनाएं आकार लेंगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. मेल मुलाकात में सहज रहेंगे. कार्यगति प्रभावी रहेगी. सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत विषयों में अच्छा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध व्यावसियक मामलों में निरंतरता और अनुशासन रखेंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. कला कौशल में बेहतर होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. करियर संवार पर ररहेगा.


धन संपत्ति-  कामकाज प्रभावपूर्ण बना रहेगा. वित्तीय कार्यों में प्रभावी रहेंगे. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. विभिन्न येजनाओं में लाभ बढ़ेगा. लाभ की संभावना बल पाएगी. महत्वपूर्ण कार्यों को संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखकर रहेंगे. रिश्ते विश्वस्त बने रहेंगे. प्रेम एवं सामंजस्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. संतान से शुभ समाचार संभव हैं. अनुभवियों का आदर सम्मान करें. श्रेष्ठता का भाव रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बुद्धिबल से कार्य साधेंगे. कर्मठता रहेगी. करीबियों को सरप्राइज करेंगे. प्रबंधन रखेंगे. शिक्षा पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. पराक्रम बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न बांटें. हरे पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. सक्रियता रखें.

