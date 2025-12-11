आज 11 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले सबकी खुशी में शामिल होंगे, अपनों का मान सम्मान रखेंगे

मीन - आर्थिक मामलों में ठगी से बचें. आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करें. लोगों से भेंटवार्ता में सहजता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में समकक्षों से तालमेल रखेंगे. परिस्थिति अनुरूप प्रयास बनाए रहेंगे. श्रमशील बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे. नियम अनुशासन पर बल देंगे. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. अनुशासन और मेहनत से कार्य व्यापार संवारेंगे. महत्वपूर्ण संवाद में संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज की गति संतुलित रहेगी. नौकरीपेशा तुलनात्मक करेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण व अनुशासन बनाए रखेंगे. लोभ व प्रलोभन में न आएं. पेशेवर मामले सजग बने रहेंगे. सफेदपोश ठगां सें बचें. नेतृत्व क्षमता बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्य सावधानी से आगे बढ़ाएं. लोन व उधार संबंधि तमामले पक्ष में बनेंगे. विपक्ष के प्रति सजग बने रहें. जरूरी कार्य समय पर करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा. सक्रियता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में धीरज बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वादा वचन निभाएं. सबकी खुशी में शामिल होंगे. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें. मन के मामले सहज व संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2 और 5

शुभ रंग : केले के समान

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. कर्मठ बनें.

