आज 9 नवंबर 2025 मीन राशिफल: घरेलु वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं, तेजी बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 9 November 2025, Pisces Horoscope Today: करीबियों की मदद मिलेगी. परस्पर सहयोग का नजरिया बनाए रहें. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. संबंधों में बेहतर रहेंगे.

मीन- जीवनशैली पर फोकस बना रहेगा. अपने परिवार को समय देने की सोच रहेगी. वरिष्ठों से संबंधों को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत सामान्य रह सकती है. जांच पड़ताल नियमित बनाए रखें. वाणिज्यिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. परिवार में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. करीबियों से खुशियों को साझा करेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- बड़ों का सहयोग बना रहेगा. साख सम्मान वृद्धि होगी. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. घरेलु वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. तेजी बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं की प्राप्ति संभव है.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में धैर्य से आगे बढ़ेंगी. करीबियों की मदद मिलेगी. परस्पर सहयोग का नजरिया बनाए रहें. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. संबंधों में बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों का लाभ मिलेगा. स्वार्थभाव बल पाएगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यक्तित्व संवरेगा. कार्यों में निरंतरता रखेंगे. तैयारी बनाए रखेंगे. जोखिम लेने से बचें.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : सूर्य भगवान को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. बड़ा सोचें. आलस्य त्यागें.

