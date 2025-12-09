आज 9 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: बड़प्पन से काम ल्रेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

मीन - बचपन के मित्रों और शुभचिंतकों से तालमेल बढ़ेगा. पेशेवर तथ्यों पर भरोसा बनाए रखें. आर्थिक उन्नति में उछाल आएगा. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधां में शुभता और सम्मान रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को समय पर पूरा करें. कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहेगी. समय का प्रबंधन रखेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता बढ़त पर रहेगी.
नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं में पेशेवर प्रभावी रहेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी.
धन संपत्ति- पेशेवर परिणाम व हितलाभ सकारात्मक बन रहेंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. प्रदर्शन बेहतर होगा.
प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. भावनात्मक संवाद में सहज रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी. आशंकाएं दूर होंगी.
स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम ल्रेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. जरूरी चर्चा कर पाएंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी.
शुभ अंक : 3 और 9
शुभ रंग : भगवा
आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. अनुशासन रखें.