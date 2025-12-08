आज 8 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: भेंटवार्ताएं सफल होंगी, प्रतिभा से राह बनाएंगे

मीन - आस्था और विश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रहें. प्रेम स्नेह और मित्र संबंध बढ़ाने पर जोर होगा. मन की बात प्रियजन से साझा करेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में उमंग उत्साह बना रहेगा. मूलभूत शिक्षा में रुचि बढ़ेगी. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान से सुखकर सूचना मिल सकती है. प्रतियोगिता में जीत पर बल रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में अपेक्षित स्थिति बनाए रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. पेशेवर उपलब्धि अर्जित करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. प्रतिभा से राह बनाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव है. कार्ययोजनाओं में तेजी लाएंगे. अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. रिश्ता मजबूत होग. सहज वाणी व्यवहार रखेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास सफल होंगे. परिचितों से भेंट के मौके बनेंगे. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा. घर में हर्ष आनंद रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली सबको आकर्षित करेगी. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह बना रहेगा. सक्रियता बनी रहेगी. विभिन्न कार्य संवारेंगे. खुशी बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2 3 4 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

Advertisement

आज का उपाय: म्हादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. उत्साह बढ़ाएं.

---- समाप्त ----