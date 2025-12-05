scorecardresearch
 
आज 5 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: कोशिश बनाए रखेंगे, सूचनाओं का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 5 December 2025, Pisces Horoscope Today: भाई बंधुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. कला कौशल संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे

मीन - साहसिक प्रयासों से सभी मामले बेहतर बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर होगा. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास बनाए रखेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति होगी. मिलनसारिता और संवेदनशीलता से संबंध मधुर बनाए रहेंगे. लाभ संवार पर जोर होगा. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. भाई बंधुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. कला कौशल संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. पहल की कोशिश बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षा के अनुकूल प्रदर्शन करेंगे. सभी से तालमेल बनाए रहेंगे. अनुभवियों का सम्मान रखेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. महत्वपूर्ण लोगों से से चर्चा भेंट बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्योंं को गति देंगे. कारोबार में अनुकूलन बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सुविधा संसाधनों में वृद्धि की कोशिश बनाए रखेंगे. सूचनाओं का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. सूचनाएं साझा करने के अवसर बने रहेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. सबकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. अनुशासन पर जोर होगा. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. भेंट संवाद में रुचि लेंगे. धैर्य व विवेक से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 7
शुभ रंग : दूधिया
आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. ढिलाई व लापरवाही से बचें.

