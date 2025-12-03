scorecardresearch
 
आज 3 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले वाणिज्यिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे, पैतृक कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 3 December 2025, Pisces Horoscope Today: कारोबारी सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे.

मीन - घर में सुख सौख्य और उत्सव का वातावरण बना रहेगा. भेंटवार्ता में पहल बनाए रहेंगे. धन संपत्ति से जुड़े विषयों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. कारोबारी सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों स्वजनों व समकक्षों का साथ पाएंगे. परंपरागत कार्यों में वांछित स्थिति बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रयासों की गति तेज रखेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन संवारेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले सधेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य में बढ़त बनी रहेगी. पैतृक कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से किए वादे पूरे करेंगे. अपनों के संग सुखपूर्वक रहेंगे. आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. रिश्तों का सम्मान करें. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर फोकस होगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान पर जोर रहेगा. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 3 और 6

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. साज संवार बढ़ाए रखें.

