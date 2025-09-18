Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 18 September 2025: मूलांक 6 वाले तेजी से आगे बढ़ेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन

नंबर 6

18 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सुख और धन दोनों का कारक है. प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. आर्थिक विषय बेहतर बने रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में गति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति हर वस्तु और व्यवस्था को संवारने में दक्ष होते हैं. मेहनत लगन से उच्च अधिकारी बनते हैं. आज इन्हें लक्ष्य साधने का प्रयास रखना है. कला कौशल से आगे बढ़ेंगे. अवसर प्राप्त होंगे. फोकस बनाए रखेंगे.



मनी मुद्रा- लाभ का स्तर उम्मीद से बेहतर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. आर्थिक समझ बढ़ेगी. तेजी से बढ़ने की सोच रहेगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय दें.

पर्सनल लाइफ- उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. वरिष्ठजनों से भेंट होगी. स्पष्टता से बात रख पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मेलजोल के अवसर बने रह सकते हैं. मन के मामलों में मधुरता रखेंगे. रिश्ते मजबूत बनेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- घर में साज संवार बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल से काम लेंगे. मनोबल व उत्साह बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- संवेदनशील बने रहें. कार्यगति बढ़ाएं. बहस से बचें. ओछे लोगों से दूरी रखें.



