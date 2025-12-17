Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 17 December 2025: रिश्ते सकारात्मक रहेंगे, करीबियों का समर्थन रहेगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 17 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभफल कारक है. विभिन्न मोर्चां में सहजता से आगे बढ़ेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्र बने रहेंगे. करियर कारोबार में रुटीन परिणाम बनेंगे. चहुंओर संतुलित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संबंध सुखकर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों को व्यवस्थित दिनचर्या रखेंगे. जोखिम नहीं उठाएं. करियर कारोबार में धैर्य रखें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति अनुशासित होते हैं. वचन निभाते हैं. आज इन्हें मित्रों पर भरोसा बढ़ाएं रखना है. महत्वपूर्ण कार्यों में सजगता दिखाएंगे. परिवार में स्नेह व सामंजस्य बनाए रहें. करियर कारोबार पर ध्यान बढ़ाएंगे. साहस बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यों में गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देंगे. आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष बेहतर रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. लाभ विस्तार के प्रयास बनेंगे. उल्लेखनीय गतिविधियां नियमित रहेंगी. समझौते पक्ष में रहेंगे. साहस पराक्रम रखेंगे. प्रबंधकीय कार्यों में सहजता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में उत्साही रहेंगे. बात कहने में उतावली से बचेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. प्रेम प्रसंग पूर्ववत् रहेंगे. रिश्ते सकारात्मक रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्य प्रदर्शन संवारेंगे. जीवनशैली सामान्य रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार व स्वास्थ्य सहज रहेगा. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- खाकी

एलर्ट्स- स्वयं पर ध्यान दें. निरंतरता बढ़़ाएं. सजग बने रहें.

---- समाप्त ----