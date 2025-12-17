scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 17 December 2025: जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे, उम्मीदों पर खरे रहेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 17 December 2025: आर्थिक क्षेत्र में तेजी दिखाएंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. उम्मीदों पर खरे रहेंगे.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 17 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभता का परिचायक है. सक्रियता बनाए रखेंगे. सहजता से कार्य करेंगे. उद्योग व्यापार के कार्य बढ़त पर रहेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वातावरण प्रभावपूर्ण और उत्साहजनक बना रहेगा. मित्रों समकक्षों का समर्थन बढ़ेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की कामकाजी समझ के सभी कायल होते हैं. प्रशिक्षण में गहरा विश्वास रखते हैं. नियमों को मानते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद बढ़ाना है. कामकाज में सक्रियता बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में रुटीन संवारेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. पद प्रभाव बढ़ेगा. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. उत्साह बनाए रखेंगे. आर्थिक क्षेत्र में तेजी दिखाएंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. उम्मीदों पर खरे रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में सुधार आएगा. वचन बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह से आगे बढ़ेंगे. प्रिय की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार बनाए रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. सबको प्रभावित करेंगे. विनय विवेक रखेंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता से आगे बढेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. भावनात्मक मजबूत रहेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. प्रतिक्रिया में स्पष्टता रहेगी. नियमित जांच पर जोर देंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें. व्यर्थ प्रयोग से बचें. संवाद में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
