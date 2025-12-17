Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 17 December 2025: सफलता की राह पर अग्रसर रहेंगे, योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

और पढ़ें

नंबर 6- 17 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभकर है. हितलाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. परंपराओं को बखूबी निभाएंगे. आधुनिकता को बढ़ावा देंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. मित्रों और वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे. रचनात्मक प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. संकोच में कमी आएगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति भेंट में प्रभाव बनाए रखते हैं. व्यक्तित्व आकर्षक होता है. सूझबूझ से हल निकालते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम बनाए रखना है. संबंधों को भुनाएंगे. सकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वयं को समय दें.

मनी मुद्रा- व्यापार में सफलता पाएंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे. सफलता की राह पर अग्रसर रहेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कामकाजी प्रयासों को बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. सहकारिता का भाव रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सूझबूझ बनाए रखेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. स्वजनों से सीख सलाह रखेंगे. मित्रों के साथ सहयोग रहेगा. निजी विषयो में सरलता बनाए रखेंगे. रिश्तो में मजबूती आएगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान सुधारेंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- धर्म और आस्था बढ़ाएं. समन्वय रखें. नकारात्मकता से बचें.

---- समाप्त ----