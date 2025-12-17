Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 17 December 2025: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, व्यवस्था पर ध्यान देंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 17 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभतावर्धक है. करियर कारोबार संवारेंगे. कामकाज में उत्साही रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. विविध गतिविधियों में रुचि लेंगे. प्रिय संग सुख से रहेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगीं. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अवसरों को भुनाने में सबसे आगे होते हैं. बौद्धिक मजबूत होते हैं. व्यवस्था के दोषों को पहचानते हैं. इन्हें आज संबंधों का लाभ उठाना है. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- कार्य प्रदर्शन संवारेंगे. पद प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. करियर कारोबार में उन्नति अवसर बनेंगे. प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे. समकक्षों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा और उत्साह बनाए रहेंगे. कारोबारी संतुलित व्यवहार रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बड़ों से सहजता बढ़ाएं. व्यवस्था पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- चर्चा संवाद में भावुकता से बचेंगे. प्रेम स्नेह के मामले सहज रहेंगे. निजी गतिविधियां पक्ष में बनी रहेंंगी. घर में सुख संवाद बना रहेगा. स्वजनों के प्रति आदरभाव रखेंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल बांटेंगे. खुशियां साझा करेंगे. नए मित्र बनाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संबंध प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सबका ख्याल रखेंगे. सेवाभाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- जिद में न आएं. चर्चा में सावधान रहें. विवाद टालें.

