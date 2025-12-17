Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 17 December 2025: नीति नियम अनुशासन पर बल रखेंगे, कार्यक्षेत्र में समय देंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 17 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए करियर में सहज गति बनाए रखने वाला है. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. संकोच का भाव बढ़ा रहेगा. कार्यगति व रुटीन पर ध्यान बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. लाभ एवं विस्तार के प्रयास बनेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंध सामान्य रहेंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति मन का स्थिर और विचारों में स्पष्टता होती है. लोग इनकी सूझबूझ के प्रशंसक होते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. गुणीजनों का साथ और सम्मान पाएंगे. सहज कार्य व्यापार बना होगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक प्रयासों में धैर्य दिखाएंगे. लेनदेन में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा और सफलता बढ़ेगी. जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा. रुटीन बेहतर होगा. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. सामंजस्यता निरंतरता रखेंगे. लाभ व लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. नीति नियम अनुशासन पर बल रखेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में अपनों की बातों पर प्रतिक्रिया से बचें. विनय विवेक और स्नेह से संबंध मधुर बनाए रखें. चर्चा संवाद में सामान्य रहेंगे. मित्रों के साथ सहयोग बढ़ेगा. चर्चा के पहल से बचें. मन के मामले मिश्रित बनेंगे. रिश्ते पूर्ववत् रहेंगे. स्वजनों का ध्यान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुकूलता बढ़ेगीं निजता पर ध्यान देंगे. अतिथि आएंगे. संवार रखेंगे. स्वास्थ्य और मनोबल बेहतर रहेंगे. परंपरागत विषयों पर फोकस होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- औरों को ध्यान से सुनें. मेलजोल बढ़ाने के प्रयास बनाए रखें.

