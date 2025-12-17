Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 17 December 2025: लंबित कार्य बनेंगे, वाणिज्यिक कार्यों में रुचि रखेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 17 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 2 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. समकक्ष मददगार बने रहेंगे. चर्चा संवाद में प्रभाव बनाए रहेंगे. चहुंओर सुखकर स्थिति रहेगी. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. व्यावसायिक गतिविधियां संवरेंगी. सभी से संबंध संवरेंगे. विभिन्न कार्या ंमें तेजी बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में सहजता लाएंगे. अनुशासन अनुपालन रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सबका हितलाभ बनाए रखते हैं. सकारात्मक सोचते हैं. आज इन्हें संबंध संवाद बेहतर बनाए रखना है. सकारात्मकता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. नवीन कार्यों को गति आएगी. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. पहल पराक्रम बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. उल्लेखनीय उपलब्धियों में वृद्धि होगी. नियंत्रित स्थिति बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का साथ पाएंगे. आपसी विश्वास बना रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. प्रेम प्रयास बेहतर बना रहेगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी. हर्ष उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में सक्रिय रहेंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. सहजता से काम लेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. नियमों में भरोसा रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

एलर्ट्स- कार्यगति तेज रखें. व्यवस्था संवारें. व्यक्तित्व पर बल दें.

