Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 17 December 2025: परस्पर खुशियों का ध्यान रखें, परिजनों का समर्थन रहेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

और पढ़ें

नंबर 1- 17 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन औसत फलकारक है. करियर व्यापार में स्पष्टता बनाए रखें. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएं. लक्ष्य की ओर रुटीन रखें. कार्यगति में निरंतरता बनी रहेगी. निजी मामलों में सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. सभी मामलों में धैर्य से काम लेंगे.सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अन्य की बातों में शीघ्रता से नहीं आते हैं लेकिन निंदा को सहन नहीं कर पाते हैं. वाणी व्यवहार में जिम्मेदार होते हैं. आज इन्हें रुटीन बनाए रखना है. प्रबंधन के विषयों पर फोकस रखें. संबंधों में सहज रहें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ का प्रतिशत साधारण रहेगा. कार्य विस्तार के प्रयासों में उतावली से बचेंगे. अनुशासन अनुपालन पर ध्यान दें. सहकर्मियों का साथ रहेगा. तार्किक सोच रखें. आर्थिक हितों के प्रति सजगता रखें. धूर्तजनों की नकारात्मक बातों में नहीं आएं. संकोच बनाए रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में अहंकार से बचें. भेंटवार्ता में विनम्रता बढ़ाएं. रिश्तों में सहजता से काम ले. प्रेम स्नेह में सफलता पाएंगे. परस्पर खुशियों का ध्यान रखें. परिजनों का समर्थन रहेगा. संबंधों को बनाए रखेंगे. प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में सरलता बढ़ाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. व्यक्तित्व बल पाएगा. मान सम्मान का भाव बढ़ा रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा बनाए रखें. जिद त्यागें.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7

फेवरेट कलर- पिस्ता

एलर्ट्स- बहस में न आएं. अतार्किक समझौता न करें. समय प्रबंधन बनाए रखें.

---- समाप्त ----